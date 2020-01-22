Масштабное восстановление инфраструктуры начнется с 1 марта – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работы по восстановлению инфраструктурных и социальных объектов Украины начнутся 1 марта 2020 года.

Они будут проходить в рамках программы восстановления инфраструктуры.

– Мы построим 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. километров дорог. Это позволит создать тысячи рабочих мест на территории страны, – сказал премьер-министр.

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Гончарук добавил, что уже дал поручение председателям ОГА и КГГА сформировать перечень из пяти детсадов, пяти школ и пяти стадионов и включить необходимые средства в расходную часть государственного бюджета.

Они должны подать информацию в Минрегион и Кабинет Министров до 14 февраля.

По словам премьер-министра, частичные ремонты дорог уйдут в прошлое, а вместо этого будут проводить комплексное строительство.

К слову, Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.

Источник: Алексей Гончарук