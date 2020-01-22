PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Масштабное восстановление инфраструктуры начнется с 1 марта – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работы по восстановлению инфраструктурных и социальных объектов Украины начнутся 1 марта 2020 года.

Они будут проходить в рамках программы восстановления инфраструктуры.

– Мы построим 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. километров дорог. Это позволит создать тысячи рабочих мест на территории страны, – сказал премьер-министр.

Читайте: 300 объектов за год: Гончарук назвал план приватизации на 2020

Гончарук добавил, что уже дал поручение председателям ОГА и КГГА сформировать перечень из пяти детсадов, пяти школ и пяти стадионов и включить необходимые средства в расходную часть государственного бюджета.

Они должны подать информацию в Минрегион и Кабинет Министров до 14 февраля.

По словам премьер-министра, частичные ремонты дорог уйдут в прошлое, а вместо этого будут проводить комплексное строительство.

К слову, Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.

Источник: Алексей Гончарук

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка