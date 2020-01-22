Масштабне відновлення інфраструктури почнеться з 1 березня – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що роботи з відновлення інфраструктурних і соціальних об’єктів України розпочнуться 1 березня 2020 року.

Вони відбуватимуться у межах програми відновлення інфраструктури.

– Ми побудуємо 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 4 тис. кілометрів доріг. Це дозволить створити тисячі робочих місць на території країні, – сказав прем’єр-міністр.

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Гончарук додав, що вже дав доручення головам ОДА і КМДА сформувати перелік з п’яти дитсадочків, п’яти шкіл та п’яти стадіонів і включити необхідні кошти до видаткової частини державного бюджету.

Вони мають подати інформацію до Мінрегіону та Кабінету Міністрів до 14 лютого.

За словами прем’єр-міністра, клаптикові ремонти доріг підуть у минуле, а замість цього проводитимуть комплексне будівництво.

До слова, Олексій Гончарук доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад держпідприємств.

Джерело: Олексій Гончарук