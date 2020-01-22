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Факти / Україна / Політика

Рада захистить державні символи України новим законом

22 січня перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук анонсував підготовку законопроекту про державні символи України.

– На превеликий жаль, за 28 років незалежності ми не змогли виконати вимогу Конституції України, яка передбачена у 92-й статті. Ми не маємо закону, який би регламентував Великий Державний герб України. Також маємо уніфікувати порядок використання і захисту символів Української держави, – сказав Стефанчук.

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Цю заяву він зробив під час урочистої церемонії підняття Державного прапора України з нагоди дня соборності України.

день соборності 2020

За його словами, законопроект необхідно буде розробити та прийняти саме цій каденції Верховної Ради.

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Джерело: УНІАН

Фото: Офіс Президента

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