PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Найцікавіші факти про Гімн України – топ-5

Сьогодні гімну нашої країни виповнюється 16 років з дня затвердження, тому Факти ICTV розповідають найцікавіше про державний символ.

Найцікавіші факти про Гімн України – топ-5

У 2003 році українська нація отримала затверджений текст гімну.  6 березня Верховна Рада ухвалила закон про державний Гімн УкраїниЩе не вмерла України і Слава, і Воля – так звучать перші рядки тексту, який утвердили. 

Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський  написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.

Тож скільки цифр та цікавих нюансі приховує у собі національна пісня українського народу?

  1. 23-річний натхненний представник київської богеми Чубинський написав перший текст гімну в квартирі на вул. Великій Васильківській 122 (нині 106).
  2. Вірш набув неабиякої популярності і потрапив у руки російської поліції. За “шкідливий вплив на розум простолюду” Павла Чубинського вислали в Архангельську губернію.
  3. Михайло Вербицький написав музику, яка у поєднанні зі словом стала одним з головних символів нашої держави, поряд із прапором і гербом.
  4. У 1939 році Карпатська Україна проголосила гімном вірш Ще не вмерла Україна.
  5. В 2005 році з’явилася ювілейна монета номіналом 10 грн, яку присвятили державному символові і випустили до 140 річниці першого його публічного виконання.

На хвилі масових протестів, під час Помаранчевої революції  та революції Гідності, національна пісня єднала мільйонів українців і досі зігріває наші серця.

– Гімн України — дивовижний. Це унікальний твір: це — гімн України, але в ньому є ознаки літургійного початку. У ньому затонула якась пам’ять про літургію, про всеношну. У цьому простому наспіві немов дме вітер, немов гілки дерев співають, – описує захват композитор Валентин Сильвестров.

Нагадаємо, Ще не вмерла Україна Чубинського і Вербицького лунала під час проголошення Акту Злуки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гімн України: почніть Новий рік з патріотичного відео!
Як Ярмоленко вчив тренера Вест Гема співати гімн України
Делегація України у ПАРЄ заспівала гімн під час включення РосТБ
Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський співають гімн України
Рибалка: В законопроекті про валюту ми передбачили звітування НБУ
Рада підвищила експортне мито на брухт
У центрі Львова сотні людей заспівали гімн України
Шахтарю на замітку: клуби зобов’язали починати матчі УПЛ із Гімну України
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка