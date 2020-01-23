Режисер Олег Сенцов виступив з промовою під час Українського сніданку у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.
Він зазначив, що Україна – недосконала країна, яка має проблеми на кількох рівнях, але намагається зробити все, щоб їх виправити.
Ми маємо великі проблеми пострадянскої держави – це корупція на всіх рівнях, старе держуправління, бідний народ. Але наше прагнення – це вступити до ЄС і жити на європейському рівні. Ми зробили цей вибір шість років тому і з цьго шляху не звернемо. Будьте певні.
Олег Сенцов також зазначив, що Україна є демократичною країною, яка продовжує боротися з агресією:
Ми маємо демократичні вибори і остання зміна влади це продемонструвала. Ми боремося з агресією і нас не переможуть ніколи. Слава Україні!
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