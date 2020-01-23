Режисер Олег Сенцов виступив з промовою під час Українського сніданку у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Він зазначив, що Україна – недосконала країна, яка має проблеми на кількох рівнях, але намагається зробити все, щоб їх виправити.

Ми маємо великі проблеми пострадянскої держави – це корупція на всіх рівнях, старе держуправління, бідний народ. Але наше прагнення – це вступити до ЄС і жити на європейському рівні. Ми зробили цей вибір шість років тому і з цьго шляху не звернемо. Будьте певні.

Олег Сенцов також зазначив, що Україна є демократичною країною, яка продовжує боротися з агресією: