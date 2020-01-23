В Житомире из-за гриппа школы закрывают на карантин

С 27 января в школах Житомира приостановят обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Согласно решению, с 27 января по 5 февраля будет временно приостановлен образовательный процесс в школах и детсадах.

Также карантин вводится в ПТУ, культурно-спортивном центре, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу Полесье, специализированных творческих учебных заведениях.

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Введение карантина не касается высших учебных заведений, которые горсовету не подчинены.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ. За третью неделю 2020 года в столице зарегистрировано 9 176 больных гриппом и ОРВИ.

Среди больных детей наибольшую долю составляют школьники. Среди них заболеваемость выросла на 29,2%.

Также в Тернопольской, Донецкой и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ начали закрывать школы на карантин. С 21 по 26 января в двух школах города Александрия Кировоградской области приостановили учебный процесс.

Источник: Житомирский горсовет