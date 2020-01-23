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Факти / Україна / Суспільство

У Житомирі через грип школи закривають на карантин

З 27 січня в школах Житомира призупинять навчання у зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з рішенням, з 27 січня по 5 лютого буде тимчасово призупинено навчальний процес в школах і дитсадках.

Також карантин вводиться в ПТУ, культурно-спортивному центрі, спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву з футболу Полісся та спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.

У Житомирі через грип школи закривають на карантин

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Введення карантину не стосується вищих навчальних закладів, які міськраді не підпорядковані.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві на третину зросла кількість хворих на грип і ГРВІ. За третій тиждень 2020 року у столиці зареєстровано 9 176 хворих на грип та ГРВІ.

Серед хворих дітей найбільшу частку становлять школярі. Серед них захворюваність зросла на 29,2%.

Також у Тернопільській, Донецькій та Кіровоградській областях через грип і ГРВІ почали закривати школи на карантин. З 21 до 26 січня у двох школах міста Олександрія Кіровоградської області призупинили навчальний процес.

Джерело: Житомирська міськрада 

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