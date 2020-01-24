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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 2020

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік.

– Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 576,3 млн грн. – повідомив Олексій Гончарук.

Читайте: Доступні кредити 5-7-9%: Кабмін схвалив постанову

Також він зазначив, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим.

Раніше Кабмін ініціював виплату компенсацій у разі затримок пенсій і зарплат.

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