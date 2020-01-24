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Факти / Україна

На Закарпатті стався землетрус

О 23.03 зафіксовано землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера в районі міста Виноградів у Закарпатській області.

Фахівці повідомляють, що поштовхи відбувалися на глибині 6 км.

Читайте: В Албанії стався другий за добу землетрус

За словами місцевих жителів, поштовхи були досить сильними і навіть були схожі на вибух, але це тривало недовго.

землетрус в україні

Нагадаємо, 3 грудня о 23.25 в районі села Станіславчик Бродівського Львівської області було зафіксовано землетрус. Підземні поштовхи дійшли до 2 балів.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Фото: Dreamstime

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