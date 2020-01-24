Подростки смогут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом по ID-паспорту с 9 февраля

В Министерстве ветеранов сообщили, что с 9 февраля дети с 14 до 16 лет, которые учатся на территории других регионов Украины, смогут самостоятельно пересекать административную границу с аннексированным Крымом при наличии ID-паспорта.

– С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет, – говорится в сообщении.

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Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для тех, кто возвращается назад на территорию полуострова после выезда накануне, станет возможным переходить КПВВ в сопровождении одного из родителей.

До 19 февраля 2020 года въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию одного из родителей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года можно будет только по заграничному паспорту.