Підлітки зможуть самостійно перетинати адмінкордон з Кримом за ID-паспортом з 9 лютого

У Міністерстві ветеранів повідомили, що з 9 лютого діти з 14 до 16 років, які навчаються на території інших регіонів України, зможуть самостійно перетинати адміністративний кордон з анексованим Кримом за наявності ID-паспорта.

– З 9 лютого набирають чинності зміни до порядку перетину адміністративного кордону з тимчасово анексованим Кримом дітьми у віці до 16 років, – йдеться у повідомленні.

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Також спрощено процедуру переходу КПВВ з Кримом для дітей до 16 років. Для тих, хто повертається назад на територію півострова після виїзду напередодні, можна переходити КПВВ у супроводі одного з батьків.

До 19 лютого 2020 року в’їзд до Криму відбувається винятково у супроводі двох батьків або за нотаріальною згодою одного з батьків.

Раніше Факти ICTV писали про те, що перетинати кордон з РФ з 1 березня 2020 року можна буде лише за закордонним паспортом.