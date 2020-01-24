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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как в Эмиратах: украинцам предлагают выплачивать стартовый капитал после 18 лет

В Украине предлагают ввести выплату совершеннолетним их стартового капитала, накопленного от реализации полезных ископаемых страны.

Соответствующий законопроект №2754 Об экономическом паспорте украинца авторства депутата от Слуги народа Дмитрия Костюка уже внесен в Верховную Раду.

Фонд будущего, согласно проекту закона, должен аккумулировать 1% от реализации земли, полезных ископаемых и прочих природных богатств ежегодно.

Получить деньги после достижения совершеннолетия смогут украинцы, рожденные в Украине после 1 января 2021 года и проживавшие на территории страны на протяжении 18 лет.

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Автор законопроекта приводит пример Объединенных Арабских Эмиратов, где молодые граждане получают от государства свой процент от продажи нефти.

Идея введения экономического паспорта была в предвыборных программах президента Владимир Зеленского и партии Слуга народа.

Как известно, с 1 октября в Украине должна стартовать продажа земель сельхозназначения. Парламентское большинство планирует вынести земельную реформу на окончательное утверждение в середине февраля.

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