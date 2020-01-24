Як в Еміратах: українцям пропонують виплачувати стартовий капітал після 18 років

В Україні пропонують ввести виплату повнолітнім їхнього стартового капіталу, накопиченого від реалізації корисних копалин країни.

Відповідний законопроект №2754 Про економічний паспорті українця авторства депутата від Слуги народу Дмитра Костюка вже внесено до Верховної Ради.

Фонд майбутнього, згідно з проектом закону, повинен акумулювати 1% від реалізації землі, корисних копалин ті інших природних багатств щорічно.

Отримати гроші після досягнення повноліття зможуть українці, народжені в Україні після 1 січня 2021 року та які проживали на території країни протягом 18 років.

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Автор законопроекту наводить приклад Об’єднаних Арабських Еміратів, де молоді громадяни отримують від держави свій відсоток від продажу нафти.

Ідея введення економічного паспорта була у передвиборних програмах президента Володимира Зеленського і партії Слуга народу.

Як відомо, з 1 жовтня в Україні має стартувати продаж земель сільгосппризначення. Парламентська більшість планує винести земельну реформу на остаточне затвердження в середині лютого.