Существует много рисков – НБУ о снижении процентов по кредитам

По информации НБУ, в последние месяцы в Украине значительно уменьшилась стоимость ресурса для кредитования бизнеса и населения.

Однако банки не снижают ставки по кредитам из-за ряда рисков, которые существуют в стране:

сложность взыскания и реализации залога;

недостаточную реформированность судебной системы;

недостаточное количество прозрачных заемщиков, которые способны вернуть деньги;

недостаточную прозрачность на рынке недвижимости.

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– Без устранения этих препятствий даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине, – сообщили в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке добавили, что ставки по срочным депозитам сейчас снизились до 13% годовых, что коррелирует со снижением инфляции в Украине.

Это, в свою очередь, позволяет снизить стоимость фондирования, которое составляет значительную часть стоимости займов.

К слову, к программе поддержки малого- и микробизнеса Доступные кредиты 5-7-9% смогут приобщиться около 50 тыс. заемщиков.