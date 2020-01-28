Існує багато ризиків – НБУ про зниження відсотків за кредитами

За інформацією НБУ, в останні місяці в Україні значно зменшилася вартість ресурсу для кредитування бізнесу і населення.
Проте банки не знижують ставки за кредитами через низку ризиків, які існують в країні:
- складність стягнення та реалізації застави;
- недостатню реформованість судової системи;
- недостатню кількість прозорих позичальників, які здатні повернути гроші;
- недостатню прозорість на ринку нерухомості.
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– Без усунення цих перепон навіть подальше здешевлення фондування не дозволить реалізувати весь потенціал для відновлення кредитування в Україні, – повідомили у прес-службі НБУ.
У Нацбанку додали, що ставки за строковими депозитами наразі знизилися до 13% річних, що корелює зі зниженням інфляції в Україні.
Це, в свою чергу, дозволяє знизити вартість фондування, яке складає значну частину вартості позик.
До слова, до програми підтримки малого- та мікробізнесу Доступні кредити 5-7-9% зможуть долучитися близько 50 тис. позичальників.