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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Існує багато ризиків – НБУ про зниження відсотків за кредитами

За інформацією НБУ, в останні місяці в Україні значно зменшилася вартість ресурсу для кредитування бізнесу і населення.

Проте банки не знижують ставки за кредитами через низку ризиків, які існують в країні:

  • складність стягнення та реалізації застави;
  • недостатню реформованість судової системи;
  • недостатню кількість прозорих позичальників, які здатні повернути гроші;
  • недостатню прозорість на ринку нерухомості.

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– Без усунення цих перепон навіть подальше здешевлення фондування не дозволить реалізувати весь потенціал для відновлення кредитування в Україні, – повідомили у прес-службі НБУ.

У Нацбанку додали, що ставки за строковими депозитами наразі знизилися до 13% річних, що корелює зі зниженням інфляції в Україні.

Це, в свою чергу, дозволяє знизити вартість фондування, яке складає значну частину вартості позик.

До слова, до програми підтримки малого- та мікробізнесу Доступні кредити 5-7-9% зможуть долучитися близько 50 тис. позичальників.

Джерело: НБУ

Фото: Pixabay

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