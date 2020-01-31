Brexit: визовый режим для Украины не отменят

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что визовый режим для граждан Украины будет действовать даже после того, как страна выйдет из ЕС.

По ее словам, безвизовый режим является вопросом безопасности границ, а не политическим.

– Безопасность границ – это причина того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из Европейского Союза, визовый режим для украинцев продолжится, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу, – сказала Симмонс.

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Она добавила, что в Украине не будут открывать отдельный визовый центр.

Решение о выдаче виз в Великобританию будет приниматься в региональном центре в Варшаве.

К слову, 29 января Европейский парламент одобрил соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Источник: Сніданок з 1+1