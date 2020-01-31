PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Brexit: визовый режим для Украины не отменят

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что визовый режим для граждан Украины будет действовать даже после того, как страна выйдет из ЕС.

По ее словам, безвизовый режим является вопросом безопасности границ, а не политическим.

– Безопасность границ – это причина того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из Европейского Союза, визовый режим для украинцев продолжится, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу, – сказала Симмонс.

Читайте: Brexit: почему Великобритания вышла из ЕС и что это будет означать для Украины

Она добавила, что в Украине не будут открывать отдельный визовый центр.

Решение о выдаче виз в Великобританию будет приниматься в региональном центре в Варшаве.

К слову, 29 января Европейский парламент одобрил соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Источник: Сніданок з 1+1

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка