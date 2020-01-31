Brexit: візовий режим для України не скасують

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що візовий режим для громадян України діятиме навіть після того, як країна вийде з ЄС.

За її словами, безвізовий режим є питанням безпеки кордонів, а не політичним.

– Безпека кордонів – це причина того, чому Велика Британія не брала участь у Шенгенській угоді, і ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо із Європейського Союзу, візовий режим для українців продовжиться, тобто, не буде змін: якщо ви їхатимете у Велику Британію з України, вам потрібно буде отримувати візу, – сказала Сіммонс.

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Вона додала, що в Україні не відкриватимуть окремий візовий центр.

Рішення про видавання віз у Велику Британію ухвалюватиметься у регіональному центрі у Варшаві.

До слова, 29 січня Європейський парламент схвалив угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Джерело: Сніданок з 1+1