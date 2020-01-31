Город заблокирован войсками: украинцы не могут выехать из Уханя

Украинцы не могут выехать из Уханя (Китай), потому что город заблокирован войсками.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире Свобода слова Савика Шустера.

– Мы понимаем, сколько людей сейчас находятся в самом Китае и в городе Ухань. Это 51 человек. Они никуда не могут уехать, ведь город заблокирован войсками и никого не выпускают.

Также он добавил, что сейчас ситуация находится под контролем. С 20 января работает круглосуточная мониторинговая группа.

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– У нас есть понимание контроля всех людей, которые находятся в Китае. Когда человек приземляется в том или ином месте, в первую очередь он получит СМС-сообщение, куда ему нужно обращаться. Это практика есть почти у всех операторов, – отметил Данилов.

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.