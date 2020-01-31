У нас нет необходимости в чрезвычайных мерах из-за коронавируса – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что пока нет необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины из-за коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

– Нам сейчас принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры.

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Данилов указал, что непосредственно в городе Ухане, где началась вспышка коронавируса, находится лаборатория с наивысшим уровнем защиты.

– Поэтому китайцы сегодня понимают намного, может быть, больше других, и они принимают такие меры. Они сегодня локализировали полностью все эти города. По имеющейся информации, локализировано 8 таких городов, из которых выехать невозможно, – добавил он.

Ранее Алексей Данилов сообщил, что украинцы не могут выехать из Уханя, потому что город заблокирован войсками.