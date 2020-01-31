PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

У нас нет необходимости в чрезвычайных мерах из-за коронавируса – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что пока нет необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины из-за коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

– Нам сейчас принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным.

Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

Данилов указал, что непосредственно в городе Ухане, где началась вспышка коронавируса, находится лаборатория с наивысшим уровнем защиты.

– Поэтому китайцы сегодня понимают намного, может быть, больше других, и они принимают такие меры. Они сегодня локализировали полностью все эти города. По имеющейся информации, локализировано 8 таких городов, из которых выехать невозможно, – добавил он.

Ранее Алексей Данилов сообщил, что украинцы не могут выехать из Уханя, потому что город заблокирован войсками.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка