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Факты / Украина / Политика

Закон об отмене депутатской неприкосновенности обжаловали в КСУ

В Конституционный суд обратились 50 депутатов, которые обжаловали закон об отмене депутатской неприкосновенности. Они просят суд признать его неконституционным.

Депутаты считают, что принятие указанного документа Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия. Поэтому парламент, приняв закон, нарушил принцип верховенства права и действовал не так, как это предусматривает Конституция и законы Украины.

Сейчас конституционное представление нардепов находится на рассмотрении суда.

Подання щодо оскарження закону про депутатську недоторканність

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Напомним, Верховная Рада 18 декабря 2019 года приняла закон №2237 О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины. Он предусматривает отмену депутатской неприкосновенности. Нардепы могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.

Но парламентарии не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, кроме оскорбления или клеветы.

Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

Источник: Конституционный суд

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