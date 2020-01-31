Закон про скасування депутатської недоторканності оскаржили в КСУ

До Конституційного суду звернулися 50 нардепів, які оскаржили закон щодо скасування депутатської недоторканності. Вони просять суд визнати його неконституційним.

Депутати вважають, що ухвалення вказаного документа Верховною Радою відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду і ухвалення. Тому парламент, ухваливши закон, порушив принцип верховенства права та діяв не так, як це передбачає Конституція і закони України.

Наразі конституційне подання нардепів перебуває на розгляді суду.

Подання щодо оскарження закону про депутатську недоторканність

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Нагадаємо, Верховна Рада 18 грудня 2019 року ухвалила закон №2237 Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України. Він передбачає скасування депутатської недоторканності. Нардепи можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди парламенту.

Але парламентарі не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у Раді, окрім образи чи наклепу.

Закон набув чинності 1 січня 2020 року.

Джерело: Конституційний суд