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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ: один військовий загинув, інший – підірвався

1 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, через що загинув один український військовослужбовець, ще один боєць отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Стріляли поблизу Красногорівки, в районі Мар’їнки, біля Василівки, поряд з н.п. Піски та в районі Невельського.

У  районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ 8 ворожих обстрілів зафіксували біля н.п. Луганське, Оріхове, Новотошківське, Невельське та Катеринівка.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі через обстріли бойовиків загинула старший бойовий медик одного з підрозділу Об’єднаних сил Клавдія Ситник.

Джерело: Штаб ООС

Фото: УНІАН

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