У зоні бойових дій на Донбасі через обстріли бойовиків загинула старший бойовий медик одного з підрозділу Об’єднаних сил Клавдія Ситник.

Медик потрапила під обстріл та загинула від осколкових поранень під час постачання медикаментів на позицію.

– З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 лютого, в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського, загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об’єднаних сил, – повідомили у штабі. – В Попаснянському районі на Луганщині загинула 33-річна жінка. Медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення грудної клітки, несумісні з життям. Глибокі співчуття рідним і близьким, – наголосили в Офісі президента.

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Блогер Назар Приходько повідомив, що Клавдія Ситник загинула від осколкового поранення в груди.

– На жаль, інформація про загибель дівчини-медика підтвердилась. Це – 33-річна Клавдія Ситник. Загинула від осколкового поранення в груди. Як боляче. Дуже боляче. Спочивай з миром, Героїня, – написав Приходько.

Раніше на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали бойові травми.