PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Осколкове поранення у груди: на Донбасі загинула військовий медик

У зоні бойових дій на Донбасі через обстріли бойовиків загинула старший бойовий медик одного з підрозділу Об’єднаних сил Клавдія Ситник.

Медик потрапила під обстріл та загинула від осколкових поранень під час постачання медикаментів на позицію.

– З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 лютого, в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського, загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об’єднаних сил, – повідомили у штабі.

– В Попаснянському районі на Луганщині загинула 33-річна жінка. Медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення грудної клітки, несумісні з життям.

Глибокі співчуття рідним і близьким, – наголосили в Офісі президента.

Читайте: На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

Блогер Назар Приходько повідомив, що Клавдія Ситник загинула від осколкового поранення в груди.

– На жаль, інформація про загибель дівчини-медика підтвердилась. Це – 33-річна Клавдія Ситник. Загинула від осколкового поранення в груди. Як боляче. Дуже боляче. Спочивай з миром, Героїня, – написав Приходько.

Раніше на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали бойові травми.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка