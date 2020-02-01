У лютому запустять пpогpaму підтpимки мaлого підпpиємництвa, введуть в обіг нову банкноту та відкриють реєстрацію на ЗНО-2020.

Що зміниться в Україні з 1 лютого 2020 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи

Ціна на газ для населення може знизитися. У січні 2020 року тарифи на газ зменшилися на 25% порівняно з січнем минулого року. У лютому ціну газу можуть знову переглянути в сторону зменшення.

– Очікуємо, що позитивні тенденції на ринку продовжаться і буде можливість переглянути ціни на газ в сторону зменшення у лютому, – сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Курс долара

Попри те, що курс долара почав зростати наприкінці січня, прогноз для гривні на лютий втішний.

Значного підвищення долара не буде – якщо девальвація і відбудеться, це буде епізодична корекція на 30-40 копійок з відкатами назад, адже НБУ втручається у девальвацію та втримує долар, розповів економічний експерт Growford Institute Олексій Кущ.

Кредити для бізнесу

Запрацюють дешеві кpедити для мікpобізнесу. З 1 лютого зaпpaцює пpогpaмa підтpимки мaлого підпpиємництвa Повеpтaйся і зaлишaйся, що пеpедбaчaє доступне кpедитувaння під 5%, 7% aбо 9% pічних. Кpедити видaвaтимуть до 1,5 млн гpн стpоком нa 5 pоків.

ПриватБанк вже відкрив прийом заявок підприємців і представників малого бізнесу на отримання пільгових кредитів.

НБУ вводить в обіг нову банкноту. Оновлена банкнота 200 грн з’явиться в обігу вже 25 лютого.







Зміни з лютого 2020: кредити під 9%, нові гроші та реєстрація на ЗНО / 2 фотографии

Освіта

Розпочнеться реєстрація на ЗНО-2020. Реєстрація розпочнеться 3 лютого і триватиме до 24 березня. Основна сесія складання іспитів – з 21 травня до 16 червня, а додаткова – з 25 червня до 17 липня.

Армія і Крим

Генштаб перейде на J-структуру. Генеральний штаб Збройних сил України в лютому перейде на J-структуру, яка є обов’язковою для штабів НАТО.

Зміниться порядок перетину адмінкордону з Кримом. З 9 лютого набувають чинності зміни до правил виїзду на територію тимчасово анексованого Криму та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років.

Транспорт, зв’язок та інтернет

Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Починаючи з 3 лютого пряме авіасполучення з Китаєм буде призупинено через смертельний вірус, який спалахнув у китайському місті Ухань.

Воля змінює тарифи. З 1 лютого компанія Воля змінить абонентську плату і тарифну лінійку. Тарифи, чинні з 1 лютого 2020 року, можна переглянути за посиланням.

Київстар закриє більше 10 тарифних планів. З 15 січня до 5 березня оператор мобільного зв’язку Київстар оновить, а також закриє деякі тарифні плани абонентів передоплати і контракту.

З лютого відключать таксофони. Укртелеком з 1 лютого 2020 року припинить надавати послуги зв’язку через таксофони і почне демонтаж обладнання.

Закони

Запрацює закон про оренду державного майна. З 1 лютого всі нові договори оренди укладатимуться лише через електронну торгову систему, всі комерційні договори оренди — через онлайн-аукціон.

З 1 лютого в Україні має повноцінно запрацювати централізований облік деревини. За оцінками Офісу президента, близько 30% деревини перебуває в тіньовому обігу і щороку держава отримує до 2 млрд грн збитків.



Більше про зміни, які чекають Україну у 2020 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.