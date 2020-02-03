Из-за вспышки заболеваний гриппом в 2020 карантин в школах ввели в восьми областях Украины.

Обучение приостановлено во всех школах в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

В городском совете Одессы отметили, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей. Так, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, из которых 74% дети до 17 лет.

В Донецкой ОГА отметили, что уровень заболеваемости в области на 5% ниже всеукраинского.

В Житомире карантин должен закончиться 5 февраля.

В Днепропетровской области более 69 тыс. школьников отправили на карантин. Всего по области на вынужденных каникулах 676 отдельных классов и 123 школы.

В Ужгороде все школы закрыли с 31 января на две недели на карантин.

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Также на карантин закрыты:

На Закарпатье в пяти районах школы и детсадики закрыли на две недели – с 3 по 14 февраля.

В Харьковской области в школах Змиевского района объявили карантин с 3 до 9 февраля.

все школы и лицеи Измаила Одесской области закрылись до 5 февраля;

с 30 января все школы Мариуполя закрыты на карантин (Донецкая область);

15 школ в Сумах и Лебедине, а также четырех районах Сумской области.

13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая область);

7 школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская область);

266 школ Ровенской области;

51 класс 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья;

1 школа в Святошинском районе Киева и 13 классов в восьми школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском районах.

4 школы в Кропивницком частично закрыли на карантин (отдельные классы);

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.