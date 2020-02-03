На Львовщине из фуры-рефрижератора спасли четырех афганцев

2 февраля патрульные обнаружили и спасли из опломбированной фуры-рефрижератора четырех иностранцев.

По словам водителя, он вез с Македонии в Россию яблоки, однако, остановившись, услышал стук и шум с прицепа.

Мужчина сразу вызвал полицию. Грузовик опломбировали еще в Румынии, и пломба была без повреждений.

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Предварительно установлено, что люди могли находиться в грузовике уже пятые сутки без вентиляции.

Водитель открыл транспортное средство и обнаружил четырех иностранцев. Они сидели на ящиках с яблоками.

В грузовике находились граждане Афганистана в возрасте 15, 16, 17 и 23 лет. Сейчас лицами занимаются компетентные службы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Карпатах спасли туриста из США.