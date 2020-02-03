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Факти / Україна

На Львівщині з фури-рефрижератора врятували чотирьох афганців

2 лютого патрульні виявили та врятували із опломбованої фури-рефрижератора чотирьох іноземців.

За словами водія, він віз із Македонії у Росію яблука, однак, зупинившись, почув стукіт та гомін з причепу.

Чоловік одразу викликав поліцію. Вантажівку опломбували ще у Румунії і пломба була без ушкоджень.

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Попередньо встановлено, що люди могли перебувати у вантажівці вже п’яту добу без вентиляції.

Водій відкрив транспортний засіб та виявив чотирьох іноземців. Вони сиділи на ящиках із яблуками.

У вантажівці знаходилися громадяни Афганістану віком 15, 16, 17 та 23 років. Зараз особами займаються компетентні служби.

  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
  • патрульные спасли иностранцев
На Львівщині з фури-рефрижератора врятували чотирьох афганців / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Карпатах врятували туриста із США.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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