Планшети за 26 тис. грн і минус 30 тонн паперу: ВР переходить на електронну систему

З вівторка, 4 лютого, починає роботу система Електронний законопроект і Верховна Рада переходить на електронний документообіг.

Ця система також інтегрована із загальною цифровою платформою документообігу.

– Пів року діятиме паралельно електронна і паперова форми, що дасть можливість призвичаїтись до нових правил, створити алгоритми процесів і запропонувати абсолютно нову якість діяльності, зокрема, для депутатського корпусу, – розповів перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Повний перехід на електронний документообіг запланований на вересень поточного року.

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За словами керівника Апарату ВР В’ячеслава Штучного, наразі відбувається тестування всіх електронних систем.

– Щодо паперових носіїв, то раніше Верховна Рада використовувала до 30 тонн паперу на рік. Зараз цей показник зменшується і ми самі за те, аби пришвидшити диджиталізацію, бо це час, бюджетні кошти та людські ресурси, – наголосив Вячеслав Штучний.

Для нардепів також закупили 528 планшетів Lenovo Miix 520-12IKB. За один пристрій заплатили 26 130 грн. У цю суму також входять шість додатків.

Планшети використовуватимуть для роботи з автоматизованими системами електронного документообігу, електронного законопроекту, електронного порядку денного пленарного засідання, електронного порядку денного засідання комітету і електронних звернень громадян.

Раніше Дмитро Дубілет повідомив, що законопроект щодо електронних трудових книжок вже у Раді.