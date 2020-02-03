Україна відмовилася від виплат по $80 тис. сім’ям загиблих в Ірані

Володимир Зеленський в ефірі одного з телеканалів заявив, що Україна відмовилася від виплат по $80 тис. сім’ям загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані.

За словами президента, запропонована сума є занадто маленькою.

– Вони запропонували відразу $80 тис. кожній родині кожного загиблого, але ми на це не погодилися. Мені здається, що це мало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиний годувальником, а у неї роботи немає і дитині треба вступати до ВНЗ – $80 тис. – це зовсім мало, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що людське життя не вимірюється ніякими грошима, але Україна подасть позов до міжнародного суду, щоб домогтися більшої компенсації.

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– У будь-якому випадку буде міжнародний суд, в будь-якому випадку буде компенсація, частина компенсації. Від нашої держави ми, що могли відразу дати кожній родині по 200 тис. грн. Друга частина компенсації – від компанії Міжнародні авіалінії України через страхові компанії. Там складна ситуація, страховим компаніям нелегко зараз з іранською стороною працювати, оскільки Іран під санкціями, – сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.