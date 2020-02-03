3 февраля дорожное движение в Киеве могут временно ограничить.

Согласно информации пресс-службы Управления государственной охраны, такая ситуация связана с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

– Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 3 февраля в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице, – говорится в сообщении пресс-службы.

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Ограничения движения могут наблюдаться на Бориспольском шоссе утром 3 февраля. Жителям столицы рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом.

На данный момент на Бориспольском шоссе не наблюдается затруднение движения.

Небольшие тянучки в Киеве образовались на Северном мосту, улице Елены Телиги, проспекте Победы от станции метро Берестейская до станции Житомирская, а также вблизи Иподрома.

К слову, во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Управление государственной охраны