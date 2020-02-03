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Факти / Україна

Візит Ердогана: у Києві можуть обмежити рух транспорту

3 лютого дорожній рух у Києві можуть тимчасово обмежити.

Згідно з інформацією прес-служби Управління державної охорони, така ситуація пов’язана з візитом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

– Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що 3 лютого у зв’язку з візитом в Україну президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху у столиці, – йдеться у повідомленні прес-служби.

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Обмеження руху можуть спостерігатися на Бориспільському шосе вранці 3 лютого. Жителям столиці рекомендують за можливостю користуватися громадським транспортом.

Наразі на Бориспільському шосе не спостерігається ускладнення руху.

Невеликі тягучки у Києві утворилися на Північному мосту, вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги від станції метро Берестейська до станції Житомирська, а також поблизу Іподрому.

Затори у Києві

До слова, під час візиту Реджепа Таїпа Ердогана до Києва відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Управління державної охорони

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