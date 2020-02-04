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Факты / Украина

300 грн за обед: Беленюк показал столовую Рады и пожаловался, что там дорого

Жан Беленюк показал рацион столовой Верховной Рады и сказал, что обед ему обходится в 300 грн.
В меню столовой есть практически любое блюдо – разнообразные блюда из мяса, икра, голубцы, холодец и множество десертов.

Также есть стейки из лосося, бутерброды и салаты из красной рыбы.

– Времена, когда можно было дешево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли. Сейчас у меня на один прием пищи уходит порядка 300грн. К примеру, сегодня взял себе тарелку борща, картофельное пюре с отбивной, салат с красной рыбой перепелиным яйцом и икрой, заплатил за это 280 грн. Судите сами, – написал он.

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Беленюк показал основной зал и еще одну комнату, где нардепов обслуживают официанты, как в ресторане. Цены на блюда не отличаются от меню обычной столовой Рады, но здесь работникам оставляют чаевые.

Напомним, в марте 2019 года Факты ICTV побывали в столовой Верховной Рады. Цены оказались  демократичными, а меню без деликатесов.

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