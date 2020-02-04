300 грн за обід: Беленюк показав їдальню Ради і поскаржився, що там дорого

Жан Беленюк показав раціон їдальні Верховної Ради і сказав, що обід йому обходиться у 300 грн.

В меню їдальні є практично будь-яка страва – різноманітні страви з м’яса, ікра, голубці, холодець і безліч десертів.

Також є стейки з лосося, бутерброди і салати з червоної риби.

– Часи, коли можна було дешево поїсти в їдальні Верховної Ради, давно минули. Зараз у мене на один прийом їжі йде близько 300 грн. Наприклад, сьогодні взяв собі тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною, салат з червоною рибою перепелиним яйцем і ікрою, заплатив за це 280 грн. Судіть самі, – написав він.

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Беленюк показав основний зал і ще одну кімнату, де нардепів обслуговують офіціанти, як у ресторані. Ціни на страви не відрізняються від меню звичайної їдальні, але тут працівникам залишають чайові.

Нагадаємо, у березні 2019 року Факти ICTV побували у їдальні Верховної Ради. Ціни виявилися демократичними, а меню без делікатесів.