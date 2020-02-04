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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський прийшов до банку перевірити видавання доступних кредитів

Президент України Володимир Зеленський прийшов до одного з українських банків перевірити старт програми Доступні кредити 5-7-9%.

Представники фінустанови повідомили лідеру держави, що тільки за сьогодні, 4 січня, кілька десятків українців підписали угоди на дешеві кредити.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив про можливість розширення програми кредитування.

– 5-7-9% – це не на місяць, не на рік, а на п’ять років. П’ять років працюватиме програма. А потім побачимо: залежно від кількості клієнтів будемо розширювати програму, – сказав він.

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Зеленський прийшов до банку перевірити видавання доступних кредитів / 2 фотографии

Президент також поспілкувався з новими клієнтами з кредитування та підкреслив, що Україні потрібні робочі місця.

Як повідомлялося, до програми Доступні кредити 5-7-9% приєдналися три держбанки – Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк.

Джерело: Офіс президента

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