Штраф 2 млн грн. В Украине усилят охрану интеллектуальной собственности

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2259 о реформе патентного законодательства.

В первом чтении его поддержали 369 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

– Мы уже знаем, что в ходе подготовки законопроекта №2259 ко второму чтению будем проводить широкие консультации о внесении изменений в так называемые вечно зеленые или вторичные патенты. Речь идет о несолях, изомерах, новых терапевтических решениях, – сказала народный депутат Роксолана Пидласа (фракция Слуга народа), представляя документ в парламенте.

Помимо этого, на вечернем заседании 4 февраля Рада 350-ю голосами приняла законопроект №2258 о защите права интеллектуальной собственности на торговые марки и борьбе с патентными троллингом.

– Обжаловать фейковые патенты долго, дорого и сложно, а ответственность за троллинг почти символична. Если кто-либо использует вашу торговую марку или очень похожую на нее, у правообладателя сегодня нет возможности это обжаловать, кроме как в судебном порядке. И, к сожалению, с действующей судебной системой такое обжалование – это тоже долго, дорого и сложно, – пояснила Пидласа.

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Законопроект закрепляет перечень оснований для отказа в регистрации торговой марки или промышленного знака, предусматривает открытие базы данных заявок на торговые марки для дорегистрационной защиты.

– Наконец мы устанавливаем жесткие санкции к нарушителям прав интеллектуальной собственности, денежное взыскание в размере до 2 млн грн. Вместе эти инструменты делают манипуляцию с торговыми марками и промышленными образцами очень сложной, экономически невыгодной и рискованной, – констатировала Пидласа.

Ранее Факты ICTV рассказывали о повестке дня Верховной Рады на 5 февраля.