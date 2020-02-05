Штраф 2 млн грн. В Україні посилять охорону інтелектуальної власності

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №2259 про реформу патентного законодавства.

У першому читанні його підтримали 369 народних депутатів за необхідних 226 голосах.

– Ми вже знаємо, що в ході підготовки законопроекту №2259 до другого читання проводитимемо широкі консультації щодо внесення змін до так званих вічно зелених або вторинних патентів. Йдеться про несолі, ізомери, нові терапевтичні рішення, – сказала народний депутат Роксолана Підласа (фракція Слуга народу), представляючи документ у парламенті.

Крім цього, на вечірньому засіданні 4 лютого Рада 350-ма голосами ухвалила законопроект №2258 про захист права інтелектуальної власності на торговельні марки та боротьбу з патентним явищем.

– Оскаржити фейкові патенти довго, дорого і складно, а відповідальність за тролінг майже символічна. Якщо хто-небудь використовує вашу торговельну марку або дуже схожу на неї, у правовласника сьогодні немає можливості це оскаржити, крім як в судовому порядку. І, на жаль, з діючою судовою системою таке оскарження – це теж довго, дорого і складно, – пояснила Підласа.

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Законопроект закріплює перелік підстав для відмови в реєстрації торгової марки або промислового знака, передбачає відкриття бази даних заявок на торговельні марки для дореєстраційного захисту.

– Нарешті ми встановлюємо жорсткі санкції до порушників прав інтелектуальної власності, грошове стягнення в розмірі до 2 млн грн. Разом ці інструменти роблять маніпуляцію з торговими марками і промисловими зразками дуже складною, економічно невигідною і ризикованою, – констатувала Підласа.

Раніше Факти ICTV розповідали про порядок денний Верховної Ради на 5 лютого.