PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Повышение пенсионного возраста неизбежно – Третьякова назвала причину

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста является неотвратимым процессом в Украине.

По ее словам, только он позволит выровнять солидарный уровень пенсий.

– Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии, – сказала Третьякова.

Читайте: Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 2020

Председатель парламентского комитета добавила, что в исследовании Всемирного банка говорится, что при нынешней солидарной системе в 2030 году пенсию по формуле будут получать около 40% граждан. У других будет минимальная пенсия.

Сейчас Украина может или оставить пенсионный возраст, из-за чего ситуация с пенсиями будет постепенно ухудшаться, или с 2023 года ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один месяц.

– Мы предупреждаем нашу молодежь: дорогие дети, мы начинаем жить дольше, стариков становится больше. Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию, – подытожила Третьякова.

К слову, максимальную пенсию планируют повысить в 2020 году до 17 690 грн.

Источник: Украинская правда

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка