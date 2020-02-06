Повышение пенсионного возраста неизбежно – Третьякова назвала причину

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста является неотвратимым процессом в Украине.

По ее словам, только он позволит выровнять солидарный уровень пенсий.

– Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии, – сказала Третьякова.

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Председатель парламентского комитета добавила, что в исследовании Всемирного банка говорится, что при нынешней солидарной системе в 2030 году пенсию по формуле будут получать около 40% граждан. У других будет минимальная пенсия.

Сейчас Украина может или оставить пенсионный возраст, из-за чего ситуация с пенсиями будет постепенно ухудшаться, или с 2023 года ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один месяц.

– Мы предупреждаем нашу молодежь: дорогие дети, мы начинаем жить дольше, стариков становится больше. Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию, – подытожила Третьякова.

К слову, максимальную пенсию планируют повысить в 2020 году до 17 690 грн.