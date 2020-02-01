Максимальную пенсию повысят трижды за год

В 2020 году максимальную пенсию в Украине планируют повышать трижды – до 17 690 грн.

Министерство социальной политики показало в инфографике, когда и на сколько вырастет максимальный размер пенсии:

с 1 января она составляет 16 380 грн;

с 1 июля составит 17 120 грн;

с 1 декабря – 17690 грн.

Кстати, по состоянию на 1 января, самую маленькую пенсию, в 1400 грн, получают 0,7% пенсионеров, а более 10 000 – 2,3%.

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По данным Пенсионного фонда Украины, общая численность пенсионеров на 1 января 2020 года составляет 11 млн 334 тыс. 730 человек, а средний размер пенсионных выплат – 3 083 грн.

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2020 году, надо иметь 27 лет страхового стажа.

Это касается мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин 59-летнего возраста (с 1 апреля 2020 года – 59 лет и 6 месяцев).