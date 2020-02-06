Підвищення пенсійного віку неминуче – Третьякова назвала причину

Голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку є невідворотнім процесом в Україні.

За її словами, тільки він дозволить вирівняти солідарний рівень пенсій.

– Шляхів у нас два: виходити на пенсію раніше та отримувати пенсію, яка у нас є, або підвищувати пенсійний вік та отримувати більші пенсії, – сказала Третьякова.

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Голова парламентського комітету додала, що у дослідженні Світового банку йдеться про те, що за нинішньої солідарної системи у 2030 році пенсію за формулою отримуватимуть близько 40% громадян. В інших буде мінімальна пенсія.

Наразі Україна може або залишити пенсійний вік, через що ситуація з пенсіями поступово погіршуватиметься, або з 2023 року щорічно збільшувати пенсійний вік на один місяць.

– Ми попереджаємо нашу молодь: дорогі діти, ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Або ми сідатимемо на плечі платників податків, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію, – підсумувала Третьякова.

До слова, максимальну пенсію планують підвищити у 2020 році до 17 690 грн.