Укрпошта встановила у відділеннях термінали для зняття готівки

Укрпошта встановила 5 тис. POS-терміналів у більш ніж 3 тис. поштових відділеннях.

Тепер на пошті можна буде знімати гроші з карти без комісії.

– Попит на цю послугу з’явився в обласних центрах і населених пунктах з більш як 2 тис. мешканців.

Там скорочуються банківські відділення та банкомати, але є відділення Укрпошти, – заявили у керівництві компанії.