Укрпошта встановила у відділеннях термінали для зняття готівки

Укрпошта встановила 5 тис. POS-терміналів у більш ніж 3 тис. поштових відділеннях.
Тепер на пошті можна буде знімати гроші з карти без комісії.
– Попит на цю послугу з’явився в обласних центрах і населених пунктах з більш як 2 тис. мешканців.
Там скорочуються банківські відділення та банкомати, але є відділення Укрпошти, – заявили у керівництві компанії.
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Користувачі зможуть не лише отримувати гроші з карток, а й поповнювати їх.
Комісія за ці послуги відсутня, однак можлива комісія банку, що виготовив карту.
Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Укрпошта випустила поштову марку пам’яті кіборгів – захисників Донецького аеропорту у 2014-2015 роках.
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