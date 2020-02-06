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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта встановила у відділеннях термінали для зняття готівки

Укрпошта встановила 5 тис. POS-терміналів у більш ніж 3 тис. поштових відділеннях.

Тепер на пошті можна буде знімати гроші з карти без комісії.

– Попит на цю послугу з’явився в обласних центрах і населених пунктах з більш  як 2 тис. мешканців.

Там скорочуються банківські відділення та банкомати, але є відділення Укрпошти, – заявили у керівництві компанії.

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Користувачі зможуть не лише отримувати гроші з карток, а й поповнювати їх.

Комісія за ці послуги відсутня, однак можлива комісія банку, що виготовив карту.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Укрпошта випустила поштову марку пам’яті кіборгів – захисників Донецького аеропорту у 2014-2015 роках.

Джерело: Укрпошта

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