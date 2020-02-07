Гончарук: Дві платіжки за газ – правильний крок

Введення в Україні двох окремих платіжок за газ, які відображатимуть тариф на транспортування і тариф на газ, було правильним кроком.

Таку думку під час години запитань до уряду висловив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Щодо двох платіжок. Це правильний крок. Але, дійсно, правильніше було б, якби людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але водночас правильно організувати, щоб це все одно був один документ. Ми зараз над цим працюємо, – сказав Гончарук.

Читайте: Що робити, якщо несправедливо нарахували плату за газ – НКРЕКП

За його словами, найближчим часом зроблять все для того, щоб подавати людям відповідну інформацію зрозуміліше.

Прем’єр-міністр додав, що в сумі дві нові платіжки менші за попередні.

До слова, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що платіжки за транспортування газу зменшать для людей, які не користуються газопостачанням.