PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Гончарук: Дві платіжки за газ – правильний крок

Введення в Україні двох окремих платіжок за газ, які відображатимуть тариф на транспортування і тариф на газ, було правильним кроком.

Таку думку під час години запитань до уряду висловив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Щодо двох платіжок. Це правильний крок. Але, дійсно, правильніше було б, якби людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але водночас правильно організувати, щоб це все одно був один документ. Ми зараз над цим працюємо, – сказав Гончарук.

Читайте: Що робити, якщо несправедливо нарахували плату за газ – НКРЕКП

За його словами, найближчим часом зроблять все для того, щоб подавати людям відповідну інформацію зрозуміліше.

Прем’єр-міністр додав, що в сумі дві нові платіжки менші за попередні.

До слова, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що платіжки за транспортування газу зменшать для людей, які не користуються газопостачанням.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка