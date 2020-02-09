Шовковский-министр, 400 тыс. зарплаты и собеседования в правительство – Гончарук об изменениях в Кабмине

Правительство может усилить экономический блок новым вице-премьером, есть идея назначить Александра Шовковского министром молодежи и спорта. Об этом и другом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире Фактів тижня.

– Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры, – отметил Гончарук, добавив, что это может быть новый вице-премьер.

Также, по его словам, планируется усилить социальный блок, поскольку в Украине более 10 млн человек живут за чертой бедности.

Среди других новаций – правительство решило разделить Министерство ветеранов и оккупированных территорий.

– Конечно, мы советуемся в отношении тех людей, которые будут работать в правительстве. Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента – они проходят в правительстве, – добавил глава правительства.

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Гончарук подтвердил, что это он предложил кандидатуру бывшего вратаря киевского Динамо Александра Шовковского на должность министра молодежи и спорта.

– Но серьезно мы эту идею еще не обсуждали, – добавил он.

Премьер также вспомнил, что было много фейков о том, что якобы министры получают по 200-400 тыс. зарплаты.

– Это не соответствует действительности, но правда, что у нас был беспорядок в премиях и зарплатах. Поэтому мы приняли решение, что зарплата чиновника будет от 3 до 5 средних зарплат, а уровень всех этих надбавок может быть ограничен только размером одного оклада. То есть в реальных деньгах это будет от 30 тыс. до 50 тыс. грн, – отметил Гончарук.

Ранее Гончарук предложил Алексею Резникову возглавить новообразованное министерство оккупированных территорий