PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Прокуратура возбудила дело из-за выдачу паспортов “ЛНР” в ОРДЛО

По факту принудительной “паспортизации” украинцев на территории так называемой “ЛНР” было возбуждено уголовное дело.

Об этом сегодня сообщили в Офисе Генпрокурора.

Расследованием этого дела займется одно из надзорных управлений прокуратуры Луганской области, а также следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте: Россия ускоряет паспортизацию Донбасса – разведка

По предварительной информации, паспорта ЛНР, вероятно, получили уже более 200 тысяч человек.

– Первые лица администрации ЛНР, контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина ЛНР.

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Они ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины, – заявили в Офисе генпрокурора, ссылаясь на материалы СБУ.

В ведомстве определили, что такие действия противоречат пунктам Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны.

Ранее Факты ICTV сообщали, как, по данным ОБСЕ, происходит процесс получения российских паспортов на Донбассе.

Источник: Офис генпрокурора

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка