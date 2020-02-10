Прокуратура возбудила дело из-за выдачу паспортов “ЛНР” в ОРДЛО

По факту принудительной “паспортизации” украинцев на территории так называемой “ЛНР” было возбуждено уголовное дело.

Об этом сегодня сообщили в Офисе Генпрокурора.

Расследованием этого дела займется одно из надзорных управлений прокуратуры Луганской области, а также следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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По предварительной информации, паспорта ЛНР, вероятно, получили уже более 200 тысяч человек.

– Первые лица администрации ЛНР, контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина ЛНР. Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Они ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины, – заявили в Офисе генпрокурора, ссылаясь на материалы СБУ.

В ведомстве определили, что такие действия противоречат пунктам Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны.

Ранее Факты ICTV сообщали, как, по данным ОБСЕ, происходит процесс получения российских паспортов на Донбассе.