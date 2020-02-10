Прокуратура відкрила справу через видачу паспортів “ЛНР” в ОРДЛО

За фактом примусової “паспортизації” українців на території так званої “ЛНР” було відкрито кримінальну справу.

Про це сьогодні повідомили у Офісі Генпрокурора.

Розслідуванням цієї справи займеться одне з наглядових управлінь прокуратури Луганської області, а також слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Читайте: Росія прискорює паспортизацію Донбасу – розвідка

За попередньою інформацією, паспорти ЛНР, ймовірно, отримали вже понад 200 тис осіб.

– Перші особи адміністрації ЛНР, що контролюється Російською Федерацією, проводять насильницьку політику щодо примусового отримання громадянами України на тимчасово окупованій території Луганської області так званих паспортів громадянина ЛНР. Вказані дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни. Вони ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян України, – заявили у Офісі Генпрокурора, посилаючись на матеріали СБУ.

У відомстві визначили, що такі дії суперечать пунктам Женевської конвенціії про захист цивільного населення під час війни.

Раніше Факти ICTV повідомляли, як, за даними ОБСЄ, відбувається процес отримання російських паспортів на Донбасі.