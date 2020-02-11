НБУ проведет стресс-тестирование 16 банков – список

Национальный банк Украины уже подготовил перечень банков для стресс-тестирования, которое состоится в 2020 году.
Всего в нем примут участие 16 украинских банков.
– Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии. Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы, – сообщает пресс-служба НБУ.
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Под стресс-тестирование в этом году попадут:
- Ощадбанк;
- ПУМБ;
- Альфа-банк;
- Банк Кредит Днепр;
- Укрэксимбанк;
- Универсал Банк;
- ПРАВЭКС-БАНК;
- Мегабанк;
- А-Банк;
- Банк Восток;
- МТБ Банк;
- Таскомбанк;
- Банк Форвард;
- Сбербанк;
- Банк инвестиций и сбережений;
- Банк Пивденный.
Подходы к стресс-тестированию, а также подробности макроэкономических сценариев обнародуют отдельно.
К слову, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Кабмин пересмотрит стратегию по госбанкингу, чтобы сократить долю государства в банковском секторе.