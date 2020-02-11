НБУ проведет стресс-тестирование 16 банков – список

Национальный банк Украины уже подготовил перечень банков для стресс-тестирования, которое состоится в 2020 году.

Всего в нем примут участие 16 украинских банков.

– Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии. Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы, – сообщает пресс-служба НБУ.

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Под стресс-тестирование в этом году попадут:

Ощадбанк;

ПУМБ;

Альфа-банк;

Банк Кредит Днепр;

Укрэксимбанк;

Универсал Банк;

ПРАВЭКС-БАНК;

Мегабанк;

А-Банк;

Банк Восток;

МТБ Банк;

Таскомбанк;

Банк Форвард;

Сбербанк;

Банк инвестиций и сбережений;

Банк Пивденный.

Подходы к стресс-тестированию, а также подробности макроэкономических сценариев обнародуют отдельно.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Кабмин пересмотрит стратегию по госбанкингу, чтобы сократить долю государства в банковском секторе.