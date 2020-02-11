Призначення Єрмака посилить зовнішню політику – Арахамія

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявляє, що наслідком звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента України і призначення на його місце радника Зеленського Андрія Єрмака буде те, що зовнішній політиці буде приділятися більше уваги.

– Єрмак традиційно займався зовнішньополітичними питаннями. Швидше за все, буде десь у цей бік зміна, – сказав Арахамія в коментарі телеканалу Наш.

Водночас він підкреслив, що Єрмак не є новою людиною в команді і принципових змін в політиці чекати не варто.

– Єрмак для нас не новий абсолютно, так, просто на новій посаді. Я думаю, що з точки зору звичайних людей, які гуляють вулицями, особливо нічого не зміниться в цьому відношенні. У нас є програма партії, програма уряду – це і є основа, на яку потрібно орієнтуватися, а люди можуть змінюватися, – сказав глава фракції.

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Також він сказав, що не знає про перспективи кар’єри Богдана.

– Чесно, для мене це була новина, що це станеться так швидко. Це була свіжа новина, зі ЗМІ, по суті. Тому, подивимося, – сказав Арахамія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.