Нардепов от Слуги народа отправят учиться в США

Народные депутаты фракции Слуга народа поедут на учебу в США, однако вне рабочее время.

– Не только наши – со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует. Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению, – заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

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Также он подчеркнул, что обучение будет проходить в свободное от работы время, однако если оно будет. Во время пленарных заседаний парламентариев никто не будет отпускать.

– Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет, – подчеркнул Корниенко.

Ранее Факты ICTV писали, что у фракции Слуга народа есть план того, как провести реформу децентрализации до местных выборов в Украине.