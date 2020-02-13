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Факты / Украина

В Украине планируют отменить классическую прописку – Дубилет

Вместо классической прописки в Украине введут декларативный принцип регистрации.

Об этом во время эфира радио UA: Суспільне мовлення заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

– Люди декларативно говорят, что я по этому адресу живу, идет сообщение к владельцу соответствующей недвижимости, и он должен подтвердить. Это все можно сделать дистанционно в несколько кликов, и я очень надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано, – рассказал Дубилет.

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Разработкой данного проекта занимается IT-предприниматель Михаил Федоров.

Министр Кабинета министров добавил, что декларативный принцип регистрации – это голландская практика.

К слову, Дмитрий Дубилет рассказал, что так называемое зарплатное рабство смогут отменить уже в мае 2020 года, после принятия постановления НБУ о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте.

Источник: UA: Суспільне мовлення

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