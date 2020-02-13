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Факти / Україна

В Україні планують скасувати класичну прописку – Дубілет

Замість класичної прописки в Україні введуть декларативний принцип реєстрації.

Про це під час ефіру радіо UA: Суспільне мовлення заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

– Люди декларативно кажуть, що я за цією адресою мешкаю, йде повідомлення до власника відповідної нерухомості, і він має підтвердити. Це все можна зробити дистанційно у кілька кліків, і я дуже сподіваюсь, що найближчим часом це буде зроблено, – розповів Дубілет.

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Розробленням зазначеного проекту займається IT-підприємець Михайло Федоров.

Міністр Кабінету міністрів додав, що декларативний принцип реєстрації – це голландська практика.

До слова, Дмитро Дубілет розповів, що так зване зарплатне рабство зможуть скасувати вже в травні 2020 року, після ухвалення постанови НБУ про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті.

Джерело: UA: Суспільне мовлення

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