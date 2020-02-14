Решили, что я космонавт: Дубилет о переписи населения через спутник

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что информацию о переписи населения на оккупированных территориях через спутник неправильно поняли.

– По интернету разошлась новость с заголовком Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник. В сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт, – написал Дубилет в Facebook.

Он отметил, что с представителями ООН обсуждались результаты оценки численности населения Украины. А уже после стороны перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях:

– Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом.

Решили, что надо изучить, насколько это возможно, – сообщил Дмитрий Дубилет.

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Напомним, ранее министр Кабинета министров сообщил, что Кабмин и ООН обсудили вопросы проведения переписи населения в Крыму и на Донбассе с помощью спутника.

Однако в сети появилась информация о том, что Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник.

Сам министр отметил, что иногда ему не хватает опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками.